Kasımlı köyü Davutlar Mahallesi'nde kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, 3 arazöz ve 22 personelle yapılan yaklaşık 4 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının, fındık bahçesi temizliği sırasında çıktığı değerlendiriliyor.