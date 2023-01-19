Antalya'dan Konya'ya giden alternatif bir yol olacak. Yolculuk süresi 2 saat kısalacak.

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak yeni yoldaki Demirkapı Tüneli, sürücülere konforlu ulaşım imkanı sunacak.

Yakın bir zamanda hizmete sunulacak tünel 5 bin metre uzunluğunda. Bu durum hem zamandan hem akaryakıttan tasarruf sağlayacak.

Antalya ile Konya arası 30 kilometre kısalacak

Karayolları 13'üncü Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, tünelle 30 kilometrelik bir kısalma olacağını belirterek şu bilgileri verdi:

"Seydişehir-Akseki yoluna göre 30 kilometrelik bir kısalma olacak. Bununla beraber seyahat süresinde de 1 saatlik bir kısalma meydana geldiği gibi yıllık 34 milyon TL'lik de yakıttan ve seyahat süresinden ekonomi sağlamış olacak.''

Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine bölünmüş yol standardında hizmet verecek.

Tamamlandığında karbon salımı 2 bin 535 ton azalacak, turizm faaliyetlerine de katkı sağlayacak.

Karasal iklimden Akdeniz iklimine

''İklim Değiştiren Tünel'' olarak bilinen Demirkapı Tüneli'ne girenler, 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş yapacak.

Endüstriyel ürünlerin iç ve dış pazarlara ulaşması çok daha kolaylaşacak.

Tünelin en geç mayıs ayında hizmete girmesi bekleniyor.

Haber: Özlem Pirim

Kamera: Sayit Ersan

Dron: Ömer Ufuk Ulusoy

Kurgu: İbrahim Güneştekin