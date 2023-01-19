Hendek Günay Mahallesi ormanlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın lodosun etkisiyle büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazözlerle müdahale eden ekiplere, Dikmen ve Aksu mahallelerinden vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 80 dönümlük ormanlık ve çalılık arazi zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Tarım arazindeki ateş ağaçlık alana sıçramıştı

Öte yandan Kocaali ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde yakılan ve söndürülmeyen ateş, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Bölgede ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.