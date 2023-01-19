Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi yurdunda yatılı kalan 9. sınıf öğrencisi Veysel A.'nın çiğnediği sakız bir anda soluk borusuna kaçtı.

Nefes alamayan ve yurdun koridorunda çöken Veysel A.'ya yardım eden arkadaşları, başarılı olamayınca nöbetçi öğretmenler Uğur G. ve Kerem G.'ye haber verdi.

Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmenler, uyguladıkları Heimlich manevrasıyla, Veysel A.'nın soluk borusundaki sakızı çıkarmayı başardı.

"Öğrencimizin kurtulmasının mutluluğunu yaşıyoruz"

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, üzücü bir olayın yaşandığını ancak öğretmenlerin doğru müdahalesiyle öğrencinin hayata döndüğünü söyledi.

Geçen yıldan bu yana öğretmenlerin büyük kısmına ilk yardım eğitimi verdiklerini aktaran Korkmaz, "Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Zamanında ve doğru bir müdahalede bulunmuşlar. Bu çok önemli. Doğru müdahale, doğru yöntem ve işin tekniğini bilmek çocuğu bir kez daha hayata bağladı. Bu tür olaylarda zamanla yarışılıyor. Öğrencimizin kurtulmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.