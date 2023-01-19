İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında Gebze ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikamet ve üst aramalarında 11 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 13,15 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 995 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen F.Ç, F.C.I, M.T, H.T. ve Ş.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.