Bahçedeki üzüm asması yüzünden yeğenini tabancayla vurdu

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Coşkun Tekin, yeğeni Enes Ş. ile ortak kullandıkları bahçedeki üzüm asmasını kestiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tekin, tabancasıyla yeğenine ateş etti.



Yeğen Enes Ş., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeğen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tekin, emniyetteki ifadesinde, "2 gün önce üzüm asması kesme meselesi yüzünden tartışma yaşadık. Dün de denk gelince aramızda tartışma çıktı. Hakaret edince ben de tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi.



Coşkun Tekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeğen Enes Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.