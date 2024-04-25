Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 25.04.2024 14:48

"Tuba"dan 3 aydır sinyal alınamıyor

Muğla'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve 4 yılda 24 bin 912 kilometre yol kateden deniz kaplumbağası 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor.

"Tuba"dan 3 aydır sinyal alınamıyor

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.

Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Tuba' adı verildi.

DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

"Tuba"dan 3 aydır sinyal alınamıyor

Geçen sürede 'Tuba', 24 bin 912 kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Rotasını gösteren harita 8 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlenen 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor.

"Dönüp yuva yapmasını bekliyoruz"

DEKAMER Müdürü Yakup Kaska, "2019 yılında tedavisini tamamladığımız ve 'Tuba' ismini verdiğimiz deniz kaplumbağamızı uydu takip cihazı takarak denize geri bırakmıştık. 'Tuba', Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu ve 3 ay önce takip cihazının pili bittiği için sinyali kesildi. Sinyalini en son aldığımız nokta olan Malta kıyılarından Türkiye'ye yöneleceğini tahmin ediyoruz ve tekrar Dalyan'a dönüp, yuva yapmasını bekliyoruz" dedi.

ETİKETLER
Muğla Caretta Caretta Doğal Yaşam
Sıradaki Haber
Bakanlık "otizmli genci darbeden bakıcıya" cezayı az buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:51
İstanbul'da yapay zeka lisesi kurulacak
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katıldı
15:51
Polat çifti hakim karşısına çıktı
15:22
Araştırma: Dünyanın manyetik alanı 3,7 milyar yıl öncesiyle neredeyse aynı
14:53
Başkentte kaçak tütün operasyonu: 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi
14:50
BM: Gazze halkı artan salgın hastalık riskiyle karşı karşıya
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ