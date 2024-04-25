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Türkiye
AA 25.04.2024 14:25

Çankırı'da 6 binaya tahliye kararı verildi

Çankırı'da, daha önce kuvvetli rüzgar nedeniyle bir minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin devrilme riski bulunması nedeniyle çevresindeki binaların tahliye edilmesi kararı alındı.

Çankırı'da 6 binaya tahliye kararı verildi

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bugün olumsuz hava şartlarının hakim olmasının beklendiği aktarıldı.

Çankırı'da 6 binaya tahliye kararı verildi

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin iki minaresinden birinin 20 Nisan'daki fırtına nedeniyle yıkıldığı belirtilen açıklamada, "Beklenen olumsuz hava şartları, diğer minare için risk teşkil etmektedir. Minare çevresinde bulunan binaların tahliyesi sağlanacaktır. Tahliye edilenlerin beslenme ve konaklama ihtiyaçları AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilecektir." ifadesine yer verildi.

Çankırı'da 6 binaya tahliye kararı verildi

Öte yandan minarenin çevresindeki 6 binanın tahliye edileceği öğrenildi.

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