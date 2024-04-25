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Türkiye
AA 25.04.2024 14:42

Bakanlık "otizmli genci darbeden bakıcıya" cezayı az buldu

Mersin'de çalıştığı özel merkezdeki otizmli genci darbeden bakıcının yargılandığı davada verilen 12 aylık cezayı az bulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, karara itiraz ederek bakıcının tutuklanması için bir üst mahkemeye başvuracak.

Bakanlık "otizmli genci darbeden bakıcıya" cezayı az buldu

Mersin'de yatılı özel bir merkezdeki bakıcının yüzde 94 otizm raporu olan bir genci darp ettiği iddiası üzerine gencin ailesi şikayetçi oldu. Savcılık ilk duruşmada "basit yaralama" suçundan hakim karşısına çıkan sanığın tahliyesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık davaya müdahil oldu. Bakıcının "basit yaralama" değil, "eziyet" suçundan yargılanmasını talep eden Bakanlık, şahsın tutuklanmasını da istedi.

Karar duruşmasında ise mahkeme bakıcıya yaralamadan 8 ay verirken kişinin beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumundan dolayı cezayı 12 aya çıkardı. Cezada indirim uygulanmazken, "eziyet" suçundan cezalandırılmaya yönelik şartlar oluşmadığı gerekçesiyle bu talep reddedildi.

Bunun üzerine Bakanlığın cezayı yeterli bulmadığı, karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi.

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Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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