Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA/DHA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldi
[Fotoğraf: DHA]
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.
Saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Etiketler: Yunanistan İstanbul
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