Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde düzenleme
[Fotoğraf: Arşiv]
Kent estetiğinde belediyelerin rolü güçlendirildi. Mekansal planlar yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile bölgesel otopark yapılabilmesinin önü açıldı. Düzenleme ile ulaşımda enerji verimliliğine de uyulacak.
Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi.
“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemede, şehir ana ulaşım planlarında enerji verimliliğine odaklanıldı, şehir ve mahalle merkezlerinde bölgesel otopark yapılabilmesinin yolu açıldı.
Kent estetiğinde belediyelerin rolü de artacak.
Ayrıca imar planlarının gösterimleri, kolay ve anlaşılabilir olması için yeniden düzenlendi.
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