Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi.

“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemede, şehir ana ulaşım planlarında enerji verimliliğine odaklanıldı, şehir ve mahalle merkezlerinde bölgesel otopark yapılabilmesinin yolu açıldı.

Kent estetiğinde belediyelerin rolü de artacak.

Ayrıca imar planlarının gösterimleri, kolay ve anlaşılabilir olması için yeniden düzenlendi.