İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den üst düzey yetkililer, milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet, görüşmeler yapmak üzere yarın ABD'ye gidecek.

İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ortak düzenlenen program kapsamında, transatlantik ihracatında Türkiye’nin rolünün artırılmasına yönelik panel ve ticari çalıştaylar düzenlenecek.

Heyet, Washington ve New York’ta ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler yapacak.

Program kapsamında, New York’taki Türkevi’nde de "100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi” başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

