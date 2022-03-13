Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 11:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İş insanlarından ABD çıkarması
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türk iş insanları Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkarma yapacak. İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda bir heyet, Washington ve New York’ta temaslarda bulunacak.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den üst düzey yetkililer, milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet, görüşmeler yapmak üzere yarın ABD'ye gidecek.
İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ortak düzenlenen program kapsamında, transatlantik ihracatında Türkiye’nin rolünün artırılmasına yönelik panel ve ticari çalıştaylar düzenlenecek.
Heyet, Washington ve New York’ta ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler yapacak.
Program kapsamında, New York’taki Türkevi’nde de "100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi” başlıklı paneller gerçekleştirilecek.
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