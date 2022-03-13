Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı.
"İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak"
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada kabulde, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesinin öngörüldüğü açıklanmıştı.
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