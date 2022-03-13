Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 2 hafta geride kaldı.

Ülkedeki Türklerin tahliyesi de aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar binlerce Türk vatandaşı sorunsuz bir şekilde yurda getirildi.

Yurda dönüşler, Polonya, Romanya ve Moldova üzerinden sağlanıyor. Vatandaşlar bu ülkelerde Türk Dışişleri yetkilileri tarafından karşılanıyor.

Bu süreçte demir yolu ve kara yolu desteğinin yanı sıra sınırdan geçiş desteği de veriliyor. Tahliyeler için yoğun çaba da devam ediyor.

Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü

Dışişleri Bakanlığı tarafından ilk seyahat uyarısı 12 Şubat’ta yapıldı.

Konsolosluklarda çağrı merkezleri kuruldu, iletişime geçilecek e-posta adresi ve telefon numaraları paylaşıldı. 25 Şubat'ta ise tahliyeler başladı.

Türkiye Ukrayna'da bulunan yaklaşık 20 bin Türk için yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Ukrayna'dan bugün 489 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop'tan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop’tan 489 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣4️⃣.4️⃣8️⃣0️⃣ oldu.



Yolunuz açık olsun!???????? pic.twitter.com/5HlPmroIBu — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 12, 2022

Son tahliyelerle birlikte yurda dönen Türklerin sayısı 14 bin 480 oldu.