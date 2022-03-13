Dünyanın dört bir tarafından liderler Antalya'da toplandı.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Foruma 75 ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı ile 80 bakan katılıyor

Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor. 75 ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası kurum temsilcisi Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ADF ile ilgili şunları söyledi:

"Dünyadaki devletlerin yüzde 40'ı burada. Tabi bu diplomasinin nabzının burada atması demek. Aslında adeta bir mini Birleşmiş Milletler (BM) burada. BM'ye genelde resmi görevliler katılıyor. Burada gazetecisinden tutun STK temsilcisine bürokrattan tutun akademisyene kadar herkes var."

Forumda çok sayıda ikili görüşmeler yapıldı

Forumun ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmelerini sürdürdü.

Sözcü Bilgiç, Bakan Çavuşoğlu'nun görüşme yaptığı birçok kişinin organizasyonu çok başarılı bulduğunu aktardı.

İletişim Başkanlığı'ndan "Dezenformasyonla Mücadele" paneli

Forumda bölgesel ve küresel gerilimlerin yanı sıra güncel problemler de görüşülüyor.

İletişim Başkanlığı, bu kapsamda, "Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele" konulu bir panel düzenledi. Panelde günümüzde gittikçe yayılan dezenformasyonla mücadele çalışmaları değerlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

TRT'nin katkılarıyla gerçekleşen forumda Türk dizileri ele alındı

Forumda gençler için de çeşitli etkinlikler vardı.

TRT'nin katkıları ile gerçekleştirilen kültürel diplomasi forumunda Türk dizilerinin yumuşak güç olarak kullanılması ele alındı.

[Fotoğraf: AA]

Foruma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile sevilen dizi oyuncuları katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Panelde gençler soru sordu, katılımcılar cevapladı. Keyifli anlar yaşandı

