Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde yaşananlar
Antalya Diplomasi Forumu yoğun bir programla sürüyor. İkinci günü geride kalan forumda liderler bir araya geliyor, ilişkiler güçlendiriliyor. Küresel ve bölgesel sorunlara çözüm aranıyor.
Dünyanın dört bir tarafından liderler Antalya'da toplandı.
Antalya Diplomasi Forumu (ADF) bu yıl da yoğun ilgi görüyor.
Foruma 75 ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı ile 80 bakan katılıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor. 75 ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası kurum temsilcisi Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ADF ile ilgili şunları söyledi:
"Dünyadaki devletlerin yüzde 40'ı burada. Tabi bu diplomasinin nabzının burada atması demek. Aslında adeta bir mini Birleşmiş Milletler (BM) burada. BM'ye genelde resmi görevliler katılıyor. Burada gazetecisinden tutun STK temsilcisine bürokrattan tutun akademisyene kadar herkes var."
Forumda çok sayıda ikili görüşmeler yapıldı
Forumun ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmelerini sürdürdü.
Sözcü Bilgiç, Bakan Çavuşoğlu'nun görüşme yaptığı birçok kişinin organizasyonu çok başarılı bulduğunu aktardı.
İletişim Başkanlığı'ndan "Dezenformasyonla Mücadele" paneli
Forumda bölgesel ve küresel gerilimlerin yanı sıra güncel problemler de görüşülüyor.
İletişim Başkanlığı, bu kapsamda, "Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele" konulu bir panel düzenledi. Panelde günümüzde gittikçe yayılan dezenformasyonla mücadele çalışmaları değerlendirildi.
TRT'nin katkılarıyla gerçekleşen forumda Türk dizileri ele alındı
Forumda gençler için de çeşitli etkinlikler vardı.
TRT'nin katkıları ile gerçekleştirilen kültürel diplomasi forumunda Türk dizilerinin yumuşak güç olarak kullanılması ele alındı.
Foruma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile sevilen dizi oyuncuları katıldı.
Panelde gençler soru sordu, katılımcılar cevapladı. Keyifli anlar yaşandı
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