NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci gününde temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi.

Nijer Cumhurbaşkanı ile 40 dakikalık görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.

Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile de bir araya geldi.Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Gine Bissau lideri ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü. 45 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Bulgaristan Başbakanı Petkov ile görüştü

Erdoğan, Bulgaristan Babaşakanı Kiril Petkov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Bosna Hersek heyetiyle görüşme

Erdoğan, ayrıca, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile de görüştü.

Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.