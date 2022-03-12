Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, ikili ve heyetler arası görüşmelerini sürdürdü.
Çavuşoğlu, Borrell ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği
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