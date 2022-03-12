Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bu yıl ikincisi düzenleniyor.

"Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temalı ADF'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 75 ülkeden katılımcı yer aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, açılışa video konferans yöntemiyle katıldı.

Açılıştaki konuşmalar Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dile tercüme edildi.

200'ü yabancı 585 gazetecinin takip ettiği ADF'de, dünya gündeminin sıcak başlıkları vizyoner bir bakış açısıyla ele alınıyor. Paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle bugün devam edecek forum yarın sona erecek.

'Diplomasi Tüneli' ile tarihe yolculuk

Antalya Diplomasi Forumu'nun gerçekleştirildiği kongre merkezinde, 397 görsel eserin sergilendiği "Diplomasi Tüneli" oluşturuldu.

Tünel ile dünya gündemindeki bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatıran liderlere, görsel sunum gerçekleştiriliyor.