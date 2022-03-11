TRT 1 Ana haber yayınına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen bir kısmı sıvı yağ yüklü Türk gemilerinin durumu ile ilgili bilgi verdi.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Rusya'nın Azak Denizi'nde 18 tane gemimiz vardı. Bunların 6 tanesi özellikle zeytinyağı yüklüydü. Bunlarda 28 bin ton ayçiçek yağı vardı O ayçiçek yağı yüklü 6 geminin bir tanesi bu gece Türk karasularına ulaşmış olacak. Diğer 5 tanesi de yolda. Ayrıca bizim Rusya'ya Ro-Ro seferlerimiz de devam ediyor. Şu an için Rusya limanlarıyla ilgili aslında bir problemimiz yok. Problemimiz Ukrayna limanlarında bekleyen 23 gemimiz. Orada da 200'ün üzerinde mürettebat vardı."

"Ukrayna'daki gemilerden 100'e yakın kişiyi tahliye ettik"

Karaismiloğlu, Ukrayna limanlarında mahsur kalan gemilerin mürettabatının tahliyesi içinse çalışmaların sürdüğünü aktardı:

"Tahliye talebi olan 100'e yakın vatandaşımızı oradan aldık ama diğer kalan vatandaşlarımızın tahliyesi yok. Şu an gemilerinde onlar. Onlarla ilgili de yoğun bir çalışma var."