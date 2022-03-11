Yurdun büyük bölümünde olduğu gibi Marmara bölgesi de yoğun kar yağışı altında.

Şehirler arası yolların açık kalabilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teyakkuzda.

Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kontrol Merkezi 7 gün 24 saat görev başında.

"Personel sayımızı artırdık, teyakkuz halindeyiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da çalışmaları yerinde denetledi.

Alınan önlemlerle ilgili bilgi aldı. Bu tedbirleri TRT 1 Ana Haber canlı yayınında kamuoyuyla paylaştı.

"Şu anda benim de bulunduğum yer Kuzey Marmara Otoyolunun Trafik Kontrol Merkezi. Özellikle burada yani 365 gün, 7/24 çalışan bir ekibimiz var. Şimdi bu meteorolojik veriler sonra burası hem nöbetçi sayımızı hem de personel sayımızı oldukça artırdık. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, TEM otoyolu dahil bütün yollarda hem araçlarımız hem ekiplerimiz teyakkuz halindeler."

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"69 bin kilometre yol ağımızda özverili bir çalışma yürütüyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde de yolları açık tutmak için büyük çaba sarf ettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Bizim sorumluluğumuzda olan Türkiye genelindeki 69 bin km. yol ağımızda da büyük bir özverili bir çalışma var. Yani 15 bine yaklaşan çalışma arkadaşımız, 13 binin üzerindeki iş makinesiyle birlikte vatandaşımızın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz."

"Ek seferler koyduk"

Bakan Karaismailoğlu elverişsiz hava şartları sebebiyle hava yollarında yaşanan aksamaları en aza indirmeye çalıştıklarını da anlattı.

"Cumartesi akşam saat 18.00 ile pazar sabahı 06.00'ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor. Onun için tedbirlerimizi aldık. Havayollarında ve kara yollarında gecikmeler için ek seferler koyduk. Vatandaşlarımız hızlı trenlerimizi tercih edebilirler. Şuan için planladığımız uçuşlarda herhangi bir sıkıntımız yok."