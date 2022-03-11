Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongresi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk gününde ikili görüşmelerini sürdürdü.

Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ve Batı Balkan Bölgesel Konular AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir araya geldi.

Görüşmelerde gündemdeki konular ele alındı.