Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardında ikili görüşmelerine başladı.

Erdoğan, konakladığı otelde ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Erdoğan, Stoltenberg ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin krize ilişkin çözüm önerileri üzerinde duruldu.

NATO'nun Rusya-Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra atacağı adımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan, Nazarbayev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kabul etti.

[Fotoğraf: AA]