Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçeli: Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
Bahçeli'nin Antalya'daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ettiği ve Ukrayna-Rusya arasında barış ikliminin yeşertilmesi mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği öğrenildi.
Türkiye'nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden Bahçeli'nin, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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