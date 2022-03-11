Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yarın azaltma yapılacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Sabiha Gökçen Havalimanı, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, yarın yüzde 30 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.
Havalimanı'nın internet sitesinden olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 30 oranında azaltma yapılacağı ifadeleri yer aldı.
Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul Kar Yağışı
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