Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarını bir araya getiren Antalya Diplomasi Forumu başladı. Forumun açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Antalya Diplomasi Forumu, 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi.

Dünyadaki devletlerin 3'te birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada (Antalya Diplomasi Forumu'nda) en üst düzeylerde temsil ediliyor.

Forumun teması, Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak

Forumun bu seneki teması ise “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forum kapsamında Antalya'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. O isimlerden biri de NATO Genel Sekteteri Stoltenberg olacak.