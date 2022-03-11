Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu başladı. Forumun bu seneki teması ise “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak”.

Antalya Diplomasi Forumu'nun konuklarından biri de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dı.

TRT Haber Muhabiri Ali Burak Biber'in sorularını yanıtlayan Tatar Rusya - Ukrayna geriliminin sonlandırılması için oynadığı rol sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin arabuluculuk üstlenmesinin büyük bir başarı olduğuna söyleyen Tatar, Türkiye'nin süreci yönetmesiyle, verdiği mesajlarla dünya diplomasisinde prestij ve ağırlık kazandığını dile getirdi.

Tatar, dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan meselede Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde böyle bir toplantı düzenlemenin diplomasi alanında Türkiye'nin başarısı olduğuna dikkat çekti:

"Bizim Ulusal Kıbrıs davasında tek destekçimiz ve yürekle bize bağlı olan ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ana vatanımızın kazandığı bu prestij ve ortaya koyduğu bu değerli durumlar bize güç kazandırmıştır. Dolayısıyla mutluyuz."

"Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin farklı pazarlara ulaştırılmasındaki yol Kıbrıs ve Türkiye"

Ersin Tatar, İsrail ile Türkiye arasında başlayan yeni süreçle ilgili gelişmeleri de yakından izliyor.

Savaş sebebiyle yeni enerji projelerinin tekrar önem kazandığına değinen Tatar, "Doğu Akdeniz'deki petrol, gaz ve diğer zenginliklerin farklı pazarlara ulaştırılmasında yegane yolun Kıbrıs ve Türkiye üzerinden oralara intikal ettirilmesi gerekir" dedi.