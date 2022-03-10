Dünyanın gözü bugün Antalya'da... Krizin başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapıldı.



Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirdi.

Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı saat 11.25'te başladı. 12.50 sıralarında ise sone erdi.

Toplantı öncesi iki bakanla ayrı ayrı görüşmeler yapan Çavuşoğlu, üçlü görüşme öncesi de Lavrov ve Kulebayı kapıda karşıladı.

[Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba katıldı.]

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle düzenlenen toplantı ile öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyor.



Türk diplomasisi sonuç verdi



Toplantının, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının sona ermesi için bir dönüm noktası olması temenni ediliyor.



Mevkidaşlarıyla temaslarını hız kesmeden sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmalar başlamadan önce de Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'yı 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında bir araya getirme teklifinde bulunmuştu.

Antalya Diplomasi Forumu

Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak.

Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.



Ukrayna -Rusya krizi

ABD ile NATO'dan güvenlik garantileri alamadığını gerekçe gösteren Rusya, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve `soykırım suçu işlediğini` iddia etmiş, ardından 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına kapsamlı askeri saldırılar başlatmıştı.

Devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 milyondan fazla kişinin komşu ülkelere göç ettiği Ukrayna'da sivillerin kaçışı sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması amacıyla taraflar Belarus'ta 3 tur müzakere yapmış ancak anlaşmazlıklar devam etmişti. Son görüşmede sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı alınmıştı.

Türkiye, gerek savaşın öncesinde gerek saldırıların başlamasının ardından taraflar arasında diyalog yoluyla çözüme varılması için arabuluculuk önerilerinde bulunmuştu. Bu girişimler kapsamında iki ülke, dışişleri bakanlarının Türkiye'nin ara buluculuğunda Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmesini kabul etmişti.

