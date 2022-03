Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine , ahead of the tripartite meeting. pic.twitter.com/9H41MaPD7B

Antalya'daki üçlü zirve öncesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forum'un da resmi Twitter hesabından zirveye ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Masa kuruluyor… Barış ve istikrara vesile olsun." denildi.

Masa kuruluyor…



Barış ve istikrara vesile olsun.





The table is being laid…



Hoping it will lead to peace and stability.#MEET4DIPLOMACY pic.twitter.com/mJhP4XLkNm