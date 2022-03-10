Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'turuncu' kodla uyarı yaptı. Karla mücadele ekipleri alarma geçti. 20 santimetrenin üzerinde karın birikme ihtimali tedbirleri beraberinde getirdi.

İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova ve Kocaeli'de yüz yüze eğitime ara verildi. İlk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, özel eğitim kurumları ve kreşlerde pazartesi gününe kadar eğitim yapılmayacak. Çanakkale'de de 5 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bursa, Sakarya, Yalova, Kocaeli'de kronik hasta, engelli ve hamileler, İstanbul'da ise tüm kamu personeli bugün idari izinli sayılacak. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde görevli personel kapsam dışında olacak.

Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri

Yoğun kar yağışı ve fırtına beklentisi hava ve deniz ulaşımında iptallere neden oldu. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında, THY'nin bugün ve yarın yapılması planlanan 418 seferi iptal edildi. İDO ve BUDO'nun da bazı seferleri yapılmayacak.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda 28 binden fazla personel görev başında olacak. 2 bin 500'den fazla araç ise hazır bekletiliyor. Marmaray ve metro seferleri gece 2'ye kadar uzatıldı.

Ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışları yasaklandı

Ayrıca ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların şehre girişi İstanbul içinde bulunanların da trafiğe çıkışları saat 04.00'ten itibaren yasaklandı.

Uyarılar sürerken, dün şehrin özelikle yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Yetkililer, don ve buzlanma uyarısı yaptı. Kar yağışının yeni haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle, denizcilerin ve balıkçıların da tedbirli olması istendi.