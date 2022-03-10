Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle düzenlenecek toplantı ile öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye temaslarını aralıksız sürdürdü

Toplantının, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının sona ermesi için bir dönüm noktası olması temenni ediliyor.

Mevkidaşlarıyla temaslarını hız kesmeden sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmalar başlamadan önce de Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'yı 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında bir araya getirme teklifinde bulunmuştu.

-Rusya’nın saldırıları ne zaman son bulacak?

-Kalıcı ateşkes nasıl sağlanacak?

-Siyasi çözümün yol haritası nedir?



Krizin tarafları Antalya’da bir araya geliyor. Dünyanın merakla beklediği görüşme, tüm yönleriyle bugün saat 10.00’da TRT Haber özel yayınında. pic.twitter.com/ohnbrk4wvY — TRT HABER (@trthaber) March 9, 2022

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü fortmatta, barış görüşmesi gerçekleştirilecek.

Lavrov ve Kuleba Antalya'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.

Lavrov ve Kuleba ile heyetlerini taşıyan özel uçaklar, Antalya Havalimanı'na indi.

Antalya Diplomasi Forumu

Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak.

Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.