Ukrayna'da Rus saldırılarının 14'üncü gününde geçici ateşkes sabah saatleri itibarıyla yeniden başladı.

Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden açılan insani koridorlardan kaçış gün boyu sürdü.

Başkent Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde bombardıman, kesilse de tahliye telaşı vardı. Huzurevindeki yaşlılar, kadınlar, çocuklar... Rus saldırılarında yıkılan köprünün enkazı yine sivillerle doldu. İnsanlar, geride tüm anılarını bırakarak Irpin'i terk etmeye çalışıyor.

Başkent Kiev de iki haftanın en sakin gününü geçirildi. İnsanlar günler sonra sığınaklardan çıktı ve özledikleri evlerinin yolunu tuttular. Ateşkesin tam olarak uygulanmadığı bölgelerde ise, Rus saldırıları yüzünden tahliyeler aksadı.

Yerleşim yerleri hedef alındı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ya göre, Rusya, Mariupol'de 400 bin kişiyi rehin almış durumda.

Ateşkes öncesinde de çatışmalar ve saldırılar sürdü. Rus güçleri, Sumi ve Luhansk bölgelerinde yine yerleşim yerlerini hedef aldı. En az 10 kişi hayatını kaybetti. 2'si çocuk 5 kişi enkaz altından çıkarıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise, saldırıların ilk 12 gününde, 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığı açıkladı.

Nükleer tedirginlik sürüyor

Ukraynalı yetkililere göre, Rusya'nın ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nde sızıntı tehlikesi var.

Kiev, santralin elektrik şebekesi ile bağlantısının kesildiğini duyurdu. Güç hattında onarım yapılabilmesi için acilen geçici ateşkes çağrısında bulundu.

Batı Ukrayna’da durumlar nasıl?

Lviv'de Sumı’den Lviv’e 2 binden fazla insan tahliye edildi. Gün sirensiz geçti. Yerli esnaf dükkanlarında bugün çalışabildi. 14 Mart itibaren öğrencilere uzaktan da olsa eğitim verilmeye planlanıyor.

Prikarpattya'da savaş noktalarından kaçan insanların en çok tercih edilen yer olduğu için günübirlik ev kirası 4-8 bin htivna oldu. Esnaf noktaları faaliyet gösteriyor. 14 Mart çocuklara eğitim verilmeyi planlanıyor

Ternopil'de 14 Mart eğitimin tekrar başlanması bekleniyor. 7 okul tahliye merkezi olarak çalışıyor.

Zakarpatya'da Slovakya‘ya trenler yürümeye başladı. Yoğun mülteci akınından dolayı okullarda tatil 1 hafta daha uzatıldı. 2.dalga tahliye bekleniyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Deniz Kahraman