Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes, saat 10.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde sivillerin tahliyesi planlandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus güçlerinin insani yardım ve tahliyeleri engellediğini söyledi. "Rusya, Mariupol'de 400 bin kişiyi rehin almış durumda" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Mariupol'de bir hastaneyi vurduğunu söyledi, enkaz altında kalanlar arasında çocukların da olduğunu ifade etti.

Ukrayna hükümeti işgalin başladığı ilk günden bu yana Mariupol'de bin 170 sivil hayatını kaybetti.