Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, Çin Kızılhaç Cemiyeti'nin yardıma ilişkin açıkladığı bilgileri paylaştı.

Sözcü, Ukrayna'ya 5 milyon yuan (yaklaşık 790 bin dolar) değerinde insani yardım malzemesi gönderileceğini dile getirdi.

Sözcü Cao, gıda, ihtiyaç malzemeleri ve diğer yardımlardan oluşan ilk paketin Ukrayna Kızılhaçı'na iletilmek üzere bugün yola çıktığını söyledi.