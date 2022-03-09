Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Herzog: Sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım
[Fotoğraf: AA ]
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım" dedi.
İki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi.
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım" ifadesini kullandı.
Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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