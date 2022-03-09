Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Mariupol’deki doğum hastanesine yönelik sarsıcı hava saldırısı haberini yakından takip ettiklerini söyledi.

Hastanelere, sağlık çalışanlarına ve ambulanslara yönelik saldırıların derhal durması çağrısı çapan Dujarric, "Hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı" dedi.

Mariupol’deki doğum hastanesine hava saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol’deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

"Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin."

BM'ye göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 24 Şubat'tan beri 516 kişi hayatını kaybetti, 908 kişi ise yaralandı.

Ülkeden ayrılan sayısı ise 2,2 milyonu geçti.