Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin yanlısı iki dernek Fransa’da kapatıldı
[Fotoğraf: Getty]
Fransa’da Filistin yanlısı 2 dernek, Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi. Karar, Müslümanları hedef alan tartışmalı “Cumhuriyet Değerlerini Güçlendiren Prensipler” yasasına dayandırıldı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kararı Twitter’dan paylaşarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı doğrultusunda, Filistin Kazanacak Topluluğu (Collectif Palestine Vaincra) ve Filistin Eylem Komitesi (Comite Action Palestine) derneklerinin Bakanlar Kurulunda feshedildiğini açıkladı.
Darmanin, kararın derneklerin “nefret, şiddet ve ayrımcılığa” teşvik ettiği gerekçesiyle alındığını söyledi.
Danıştay’a itiraz başvurusunda bulunacaklar
Öte yandan, gerekçeli fesih kararında dernekler terör örgütü olarak kabul edilen kuruluşlara destek vermekle suçlandı.
Filistin Kazanacak Topluluğu ise kararı skandal olarak nitelendirerek, Danıştay’a itiraz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Etiketler: Filistin Devleti Fransa
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