Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 316 Türk vatandaşı daha yola çıktı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye için 316 vatandaşın daha yola çıktığını duyurdu. Böylece toplam 13 bin 491 Türk vatandaşı daha tahliye edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tahliyelere ilişkin bilgi verdi.
Yapılan açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev’den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev’den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun!????????— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 9, 2022
Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣3️⃣.4️⃣9️⃣1️⃣ oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/YL8uKcYUMU
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