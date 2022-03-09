Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 21:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yarın TSİ 18.30'da telefonda görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın TSİ 18.30'da ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşeceği açıklandı.
İki lider en son G-20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze bir araya gelmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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