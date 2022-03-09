Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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