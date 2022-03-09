Türk vatandaşlarını taşıyan bir otobüs daha bu akşam saatlerinde Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret sınır kapısından geçerek İstanbul'a hareket etti.

Otobüste bulunan üniversite öğrencisi Emre Beke, Ukrayna'nın Sumi kentinde yaşadığını söyledi.

Çatışmaların yaşandığı bölgede mahsur kaldığını ifade eden Beke, tahliye sürecinde Dışişleri Bakanlığının büyük destek sağladığını belirtti.

"O bölgeden devletimizin sayesinde çıkmış bulunmaktayız. Devletimiz olmasaydı oradan çıkma imkanımız yoktu. Devletimizin sayesinde oradan çıkmış bulunuyoruz, teşekkür ediyoruz" dedi.

Bölgede bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de Türk vatandaşlarına gıda malzemesi dağıttı.