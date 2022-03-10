Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının azalmaya devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

'Sarı' ve 'turuncu' uyarı

Yoğun kar yağışı beklenen Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Yalova, yoğun kar yağışı ile birlikte kuvvetli rüzgar beklenen Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Erzurum, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sakarya, Tekirdağ, Van, sağanak beklenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye, yoğun kar yağışı ve sağanak beklenen Şırnak için "sarı", yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar beklenen İstanbul için "turuncu" uyarı yapıldı.