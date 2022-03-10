Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 04:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'de
[Fotoğraf: AA]
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde İstanbul'da temaslarda bulnacak.
14 yıldan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olan Isaac Herzog Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geçti.
Herzog, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan makam aracıyla konaklayacağı otele geçti.
İsrail Cumhurbaşkanı bugün, Musevi cemaatinin üyeleri ile biraraya gelecek.
Etiketler: İsrail
Sıradaki Haber
İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kar ve fırtınaya dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz