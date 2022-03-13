Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırılar kınandı.

Açıklamada, "Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez. Türkiye, terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer almaya devam edecektir" denildi.