Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 11:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dışişleri: Türkiye, terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer almaya devam edecek
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırılar kınandı.
Açıklamada, "Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez. Türkiye, terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer almaya devam edecektir" denildi.
Irak’ın Erbil Şehrini Hedef Alan Saldırı Hk. https://t.co/N5ibxM0dRj pic.twitter.com/6k7N6QfC8K— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 13, 2022
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Irak
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