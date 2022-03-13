Gece saatlerinde Erbil’e çok sayıda füze atıldı. Erbil havalimanı civarı, ABD’nin Erbil Başkonsololuğu yakınları ile Molla Omer Köyü ve çevresine ondan fazla füze isabet ettiği açıklandı.

Saldırının ardından koalisyona ait savaş uçakları bölge üzerinden denetim uçuşu yaptı. Güvenlik güçleri güvenlik tedbirlerini arttırdı. Çevredeki tüm yollar ulaşıma kapatıldı.

IKBY Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzenci, herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav da, “Erbil’de durum kontrol altında" dedi. Hoşnav ayrıca yerleşim yerlerinin hedef alındığını, bir televizyon binasında büyük bir hasar meydana geldiğini ancak can kaybı olmadığını açıkladı.