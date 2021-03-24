Savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk eden sığınmacılar, yeni bir hayat kurma amacıyla Avrupa’ya doğru yola çıkıyor.

Düzensiz göçmenlerin geçişleri, son dönemde Yunanistan'ın sergilediği sert tutum nedeniyle daha da zorlu hale geldi.

Sığınmacılara yardım elini Türk askeri uzatıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenlere yardım eli uzatıyor.

Kurtarılan sığınmacılara yiyecek, giyecek ve battaniye sağlanırken, tıbbi yardıma ihtiyacı olanlar ise hastanelere sevk ediliyor.

Bir ayda 468 sığınmacı kurtarıldı

1 Ocak 2021'den bu yana deniz yoluyla yapılan göç sırasında 1975 sığınmacı kurtarıldı. Yasa dışı geçiş organize ettiği iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

24 Şubat - 24 Mart döneminde ise geri itilen 468 sığınmacı kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin 183'ü İzmir, 102'si Çanakkale, 92'si Balıkesir, 36'sı Muğla'da karaya çıkartıldı. Edirne'de de Meriç Nehri'ne geri itilen 55 sığınmacıya hudut birliklerince yardım edildi.

Aynı dönemde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen ve denize çıkmadan jandarma ve emniyet birimleri tarafından yakalanan sığınmacı sayısı 808 oldu. Operasyonlarda geçiş organize ettikleri iddia edilen 11 zanlı gözaltına alındı.

“Denize sürükleyip ölüme terk ettiler”

Yunan unsurlarının sığınmacıları darp etmesi, eşyalarına el koyması, ellerini kelepçeleyerek geri itmesi gibi kötü muameleleri kurtarılan sığınmacıların ifadelerine yansıdı.

Ege'de sığınmacıları geri ittiği belgelenen Yunan yetkilileri, 28 Şubat'ta ilk defa sığınmacıları kamptan alarak zorla Türkiye'ye yolladı.

Midilli Adası'ndaki kamptan, koronavirüs testi yaptırılacağı bahanesiyle alınarak zorla lastik bota bindirilen ve geri itilen 13 kişilik Afgan ailenin anlattıkları, geri itme sürecinde gelinen insanlık dışı noktayı gözler önüne serdi:

“Kimliklerimiz ve paralarımız, ziynet eşyalarımız dahil herşeyimizi aldılar. Denize sürükleyip ölüme terk ettiler. 8 aylık hamile eşimi suya atıp dövdüler. Çocuğumun sırtına sakladığımız cep telefonundan Türkiye'yi aradık. Türk Sahil Güvenliği bizi kurtardı. Türk polisi bizi çok iyi karşıladı. Yemek sipariş ettiler, kuru elbise verdiler. Ölmediğimiz için şanslıyız.”

Geri itilen sığınmacıyı 3 gün sonra ekipler buldu

Yunanistan'ın Sakız Adası'na 17 Mart'ta ulaşan 7 sığınmacı da adaya ulaştıktan 2 gün sonra Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildi. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında tespit edilen sığınmacılardan 3'ü kurtarılırken 3'ünün öldüğü tespit edildi.

Bu olay sırasında denizde kaybolan 1 sığınmacı ise Sahil Güvenlik'in havadan ve denizden sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 3 gün sonra bulundu.

Bu sığınmacılar da Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darp edildiklerini, eşyalarına el konulduğunu, herhangi bir can salı ve bot olmaksızın doğrudan denize atıldıklarını söyledi.