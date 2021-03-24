Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brüksel'de ABD ile dirsek teması: İkili ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alındı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmenin olumlu bir havada geçtiği, ikili ilişkiler ve uluslararası meselelerin ele alındığı belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu ile Blinken'ın NATO karargahındaki ilk yüz yüze görüşmelerinde, ittifak ilişkisinin önemi vurgulandı.
Türliye'ye Afganistan teşekkürü
Blinken, Türkiye'nin Afganistan barış sürecini desteklemek için İstanbul'da toplantı düzenlemeyi teklif etmesi nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
İkili ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alındı
Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında etraflıca görüş alışverişi yapıldı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den terör örgütleri PKK ve FETÖ'yle ilgili taleplerini tekrarladı.
Çavuşoğlu ve Blinken, S-400 savunma sistemi konusunu da ele aldı.
Son Haberler
- 13:06
- 13:10
- 13:02
- 12:58
- 12:50
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz