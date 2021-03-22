Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Mart'ta Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca bir grup sığınmacının elleri kelepçeyle bağlanıp denize bırakıldığı bilgisini üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Ekipler, kayıp olduğu belirtilen 1 kişiyi de bulmak için çalışma başlattı.

Kayıp sığınmacı sağ olarak bulundu

Sahil Güvenlik ekipleri, Boğaz Adası'nın çevresinde yaptıkları aramada bir can yeleğine rastladı.

Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, kayıp sığınmacı Somali uyruklu Muhammed Seyyid'i Boğaz Adası'nda sağ olarak buldu.

[Fotoğraf: İHA]

Ot yiyerek hayatta kaldı

Ekiplerce kurtarılan Seyid, Çeşme Alper Çizğenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bitkin olduğu gözlemlenen Seyyid'in burada yapılan tetkiklerde durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yunanistan unsurlarınca denize bırakılmasının ardından can yeleğiyle hayatta kaldığını ve yüzerek Boğaz Adası'na çıkan Seyyid'in, kayaların arasında temiz su içtiğini ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

