Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Veysel Ç'ye ait marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üst katta bulunan eve de sıçradı.

Bu sırada üst kattaki evde bulunan aynı aileden 3 kişi mahsur kaldı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları balkona uzattığı merdivenle kurtardı.

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü, olayda marangozhane ile evde hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.