Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın, üst katta bulunan eve sıçradı. Yangın sırasında evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Veysel Ç'ye ait marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üst katta bulunan eve de sıçradı.
Bu sırada üst kattaki evde bulunan aynı aileden 3 kişi mahsur kaldı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları balkona uzattığı merdivenle kurtardı.
Ekipler yangını kısa sürede söndürdü, olayda marangozhane ile evde hasar meydana geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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