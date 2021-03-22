Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 00:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da bir köye "koronavirüs" karantinası
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde artan yeni tip koronavirüs üzerine bir köyde karantina uygulanmaya başlandı. Köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreliğine yasaklandı.
İlçeye bağlı Böçen köyünde yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif vakalar hızla arttı. Bunun üzerine köye ilişkin yeni tedbirler alındı.
Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süre ile yasaklandı.
Karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacak.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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