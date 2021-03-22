İlçeye bağlı Böçen köyünde yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif vakalar hızla arttı. Bunun üzerine köye ilişkin yeni tedbirler alındı.

Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süre ile yasaklandı.

Karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacak.