Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şişli'de lastik deposunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de bulunan lastik deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan iş yerini söndürme çalışmaları sürüyor.
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde araç lastiği depolama yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Öte yandan, binadan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 00:58
- 00:55
- 00:42
- 01:11
- 00:26
Sıradaki Haber
Ünlü milyarder Hadid, Ayasofya Camii’nde namaz kıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz